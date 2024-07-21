"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: موجة حارة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن. وتشهد أتربة مثارة على العديد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.