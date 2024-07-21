"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: موجة حارة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران والشمالية والشرقية والجوف والباحة وجازان وعسير).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران لرياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على شرورة حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة عرعر ورفحاء والعويقيلة، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة وادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم رياحًا نشطة حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان والطائف. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن. وتشهد أتربة مثارة على العديد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة جازان رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وفرسان. وتشهد أتربة مثارة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان والدرب وبيش. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أتربة مثارة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.