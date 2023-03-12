حضور فاعل للمملكة في بنجلاديش.. 4 اتفاقيات مليارية في 3 مجالات حيوية

شهد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، توقيع 4 اتفاقيات بـ6.3 مليارات ريال في مجالات: (الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية)؛ وذلك على هامش قمة بنجلاديش للتجارة 2023، أثناء زيارته الرسمية إليها، التي استمرت يومي 10 و11 مارس.
وأكد وزير التجارة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أن بنجلاديش تُعد شريكًا تجاريًّا هامًّا للسعودية، وأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز الشراكة بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال السعوديين لبناء علاقة قوية مع نظرائهم، واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة.
ورأس "القصبي" وفد المملكة الذي ضم مسؤولين من وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف السعودية.
وعقد "القصبي" لقاءات ثنائية مع كل من حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش، وتيبو مونشي وزير التجارة، وأبو الكلام عبدالمؤمن وزير الخارجية، وسلمان فضل الرحمن مستشار رئيسة الوزراء لشؤون التجارة والصناعة والاستثمار للقطاع الخاص، وأنيس الحق وزير العدل، وجنيد بالاك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ونصر الحميد وزير الطاقة، ومحمد جاشم رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة.