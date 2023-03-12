حضور فاعل للمملكة في بنجلاديش.. 4 اتفاقيات مليارية في 3 مجالات حيوية

وأكد وزير التجارة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أن بنجلاديش تُعد شريكًا تجاريًّا هامًّا للسعودية، وأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز الشراكة بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال السعوديين لبناء علاقة قوية مع نظرائهم، واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة.