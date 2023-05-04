"التعليم" تلغي الأسبقية في "التسجيل الإلكتروني" للطلبة "المستجدين".. وتتيح "تكافؤ الفرص"

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة بحلول العام الدراسي الجديد 1445هـ، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.