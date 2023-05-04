"التعليم" تلغي الأسبقية في "التسجيل الإلكتروني" للطلبة "المستجدين".. وتتيح "تكافؤ الفرص"

ألغت وزارة التعليم، أسبقية التسجيل للطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل، من خلال التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات الذي حددت موعده بدءاً من يوم الأحد 17 شوال ويستمر إلى 28 شوال.
وأعلنت وزارة التعليم عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية، وذلك من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعاً بشكل خاص على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل في أول ثلاثه أيام من بدء التسجيل.
وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة بحلول العام الدراسي الجديد 1445هـ، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.
وتهدف الخدمة لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً وفقاً لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحددة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقاً لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الموحد.