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ترك مركبته بوضع التشغيل 7 ساعات.. "زائر كويتي" يُبدي انبهاره بمستوى الأمان بالمملكة
تجربة غير عادية عاشها خلال زيارته منطقة "البوليفارد" في الرياض
أبدى زائرٌ كويتي إعجابه وانبهاره بمستوى الأمان في المملكة العربية السعودية بعد تجربة غير عادية عاشها خلال زيارته منطقة "البوليفارد" في الرياض.
وأمضى الزائر قرابة 7 ساعات مستمتعاً بالأنشطة والفعّاليات المتنوّعة هناك، تاركاً مركبته قيد التشغيل في موقف السيارات.
وعند عودته للمركبة، فُوجئ الزائر الكويتي بأنها ما زالت تعمل ولم يُمَسُّ منها شيءٌ، كما كانت جميع متعلقاته الشخصية محفوظة في مكانها دون أيّ فقدان.
وأعرب الزائر عن تقديره وامتنانه لارتفاع مستوى الأمان في المملكة، مؤكداً أن هذه التجربة تؤكّد جهود الجهات الأمنية التي تسعى لتعزيز الأمان والطمأنينة في مختلف مناطق المملكة.
وختم حديثه قائلاً: "بعد توفيق الله، هذا الأمان الذي شعرت به يُعَدُّ من أرقى معاني الطمأنينة التي شاهدتها في السعودية".