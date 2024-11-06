ترك مركبته بوضع التشغيل 7 ساعات.. "زائر كويتي" يُبدي انبهاره بمستوى الأمان بالمملكة

وعند عودته للمركبة، فُوجئ الزائر الكويتي بأنها ما زالت تعمل ولم يُمَسُّ منها شيءٌ، كما كانت جميع متعلقاته الشخصية محفوظة في مكانها دون أيّ فقدان.