مستشار اجتماعي: حملة التوعية بالتنمر في المدارس تعزز الصحة النفسية لجميع الطلاب والطالبات

أضاف: وهذا الهجوم يترك الكثير من العواقب النفسية السلبية بعيدة المدى لكلا الجانبين أي الضحية والمعتدي، فيما يُعد تعريف آخر للتنمر في المدارس بأنه عبارة عن أفعال سلبية متعمدة من جانب طالب أو أكثر لإلحاق الضرر بطالب آخر، وهذه الأفعال السيئة من الممكن أن تكون تهديدًا بالكلمات كالتوبيخ، الإغاظة، الشتائم، والتهديد بأشياء مخيفة ومزعجة، أو أن تكون بالاحتكاك الجسدي المباشر كالضرب، الدفع، الركل، أو قد تكون بعيدة عن الكلمات أو الضرب الجسدي، كالتكشير بالوجه، واستخدام بعض العبارات غير اللائقة.