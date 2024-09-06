مشاريع الدواجن الجديدة بجازان تُوفِّر 6 ملايين طائر و5 ملايين بيضة سنويًّا

وأضاف عزران بأن الجمعية رفعت لفرع الوزارة عن رغبة الجمعية في تخصيص موقع لإنشاء أول مشروع مسلخ نموذجي للدواجن، بطاقة استيعابية 100 ألف طير يوميًّا بعد استكمال المرحلة النهائية، وموقع آخر لإنشاء مشروع لإنتاج بيض المائدة والبيض المخصب، بطاقة إنتاجية 150 ألف بيضة يوميًّا، وكذلك زراعة الأعلاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات بأقل تكلفة للمستهلك، وسيتم خلق فرص وظيفية تزيد على 500 وظيفة، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة.