"الصحة" ومكاتبها الإدارية تشارك في حدث ساعة الأرض لزيادة الوعي المجتمعي

شاركت وزارة الصحة ومكاتبها الإدارية بجميع مناطق ومحافظات المملكة مع الحدث العالمي السنوي ساعة الأرض، الذي يتفاعل معه العالم بإطفاء الأضواء لمدة ساعة، مساء أمس السبت.
وقالت الوزارة إن هذا الحدث من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، حيث يشجع الأفراد والمجتمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 -بتوقيت الدولة المحليّ- وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.
وأكدت الصحة على أهمية المشاركة في مثل هذه الأحداث العالمية التي ترفع من وعي المجتمع بضرورة الترشيد في استهلاك واستخدام الكهرباء، حفاظاً على سلامة البيئة والمجتمع من سلبيات الهدر الطاقي والاقتصادي جراء الإسراف في الاستهلاك الدائم.