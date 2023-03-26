"الصحة" ومكاتبها الإدارية تشارك في حدث ساعة الأرض لزيادة الوعي المجتمعي

وأكدت الصحة على أهمية المشاركة في مثل هذه الأحداث العالمية التي ترفع من وعي المجتمع بضرورة الترشيد في استهلاك واستخدام الكهرباء، حفاظاً على سلامة البيئة والمجتمع من سلبيات الهدر الطاقي والاقتصادي جراء الإسراف في الاستهلاك الدائم.