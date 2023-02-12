"تعليم شقراء" تحقق المركز الثاني في "مؤشر ترتيب" في اختبار القدرات "نظري بنين"

حققت إدارة التعليم بمحافظة شقراء المركز الثاني على مستوى إدارات التعليم في المملكة، في "مؤشر ترتيب" في اختبار القدرات "نظري بنين"، وذلك وفق الاختبارات المعيارية التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم.
وهنأت إدارة التعليم بشقراء طلابها بهذا الإنجاز في حسابها بتويتر، قائلة: "في إنجازات نوعية متتالية، طلاب تعليم شقراء يحققون المركز الثاني في اختبار القدرات نظري بنين على المستوى الوطني بمؤشر ترتيب".
وأضافت: "نبارك لأبنائنا الطلاب، ولكل من كان خلف هذا الإنجاز".
و"مؤشر ترتيب" هو مؤشر تقدمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، ويقدم المؤشر ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.
ومع أن المؤشر يقدم مؤشرات مهمة لتقييم الأداء، إلا أنه لا يعتبر تقييمًا أو تصنيفًا شاملًا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة، وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.
ويتم احتساب متوسط الدرجة لكل إدارة تعليم ومكتب تعليم ومدرسة، بناء على متوسط درجات الطلاب في آخر ثلاثة أعوام دراسية.
ويهدف "المؤشر" إلى تحفيز التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس لتجويد المخرجات وتحسين الأداء في هذه الاختبارات، ويساعد الطلبة وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.