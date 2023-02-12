"تعليم شقراء" تحقق المركز الثاني في "مؤشر ترتيب" في اختبار القدرات "نظري بنين"

ومع أن المؤشر يقدم مؤشرات مهمة لتقييم الأداء، إلا أنه لا يعتبر تقييمًا أو تصنيفًا شاملًا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة، وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.