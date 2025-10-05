"الجعيد": المعلم حارس القيم وصانع الأمل ويومه دعوة لتجديد العهد

وأضافت: "المعلم هو مهندس العقول، لا يبني بالحجر، بل يشيد الإنسانية، وفي زمن تُقاس فيه القوة بالاقتصاد، تظل صناعة العقول هي الاستثمار الأهم، فالمعلم جندي لا يحارب جهلاً بعينه، بل يغرس بذور الأمل والعطاء في كل طفل".