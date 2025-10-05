"الجعيد": المعلم حارس القيم وصانع الأمل ويومه دعوة لتجديد العهد

في يوم المعلم العالمي، وجّهت المستشارة التعليمية الدكتورة بدرية الجعيد، تحية تقدير ووفاء للمعلمين والمعلمات، مؤكدةً أن كل عظيم ومؤثر في التاريخ كان ثمرة لجهود معلمٍ آمن برسالته، وزرع الأمل في عقول تلاميذه.
وقالت "الجعيد" لـ "سبق": "تخيل للحظة أن كل اسم عظيم قرأته في سجلات التاريخ هو نتاج قائد رحلة التعليم، المعلم الذي لا يملك عصاً سحرية، بل فكراً واعياً وقلباً مخلصاً وكلمة مؤثرة".
وأضافت: "المعلم هو مهندس العقول، لا يبني بالحجر، بل يشيد الإنسانية، وفي زمن تُقاس فيه القوة بالاقتصاد، تظل صناعة العقول هي الاستثمار الأهم، فالمعلم جندي لا يحارب جهلاً بعينه، بل يغرس بذور الأمل والعطاء في كل طفل".
وتابعت: "أعظم إرث يتركه الإنسان هو أثرٌ في عقلٍ وروح، ويوم المعلم هو لحظة نقف فيها إجلالاً لرسل العلم، نتذكر من وضع بأيدينا القلم، وفي قلوبنا القيم، من حملوا راية الضياء، وكانوا ورثة الأنبياء".
وشددت "الجعيد" على أن يوم المعلم ليس مجرد احتفاء، بل تذكير بأن كل خطوة نحو المستقبل تبدأ بيد كتبت، وقلب آمن بأن النور لا ينطفئ إذا كان منبعه علم ويقين.
وقالت: "كم من قلبٍ مظلم أضاءه درس هادف، وكم من عقلٍ حائر أرشده صوت حكيم. المعلم يرى القائد في الطفل، والمفكر في الصامت، والموهبة في المتعثر. إنه الحارس الصامت للأحلام والقيم".
وختمت بقولها: "فلْيكن يوم المعلم دعوةً سنويةً لتجديد العهد؛ بأن الأحلام لا تكبر وحدها، وأن النجاح لا يُورث بل يُزرع. دُمتَ للعلم منارة، وللقيم حارسًا، وللأمل صانعًا".