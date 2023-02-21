منتدى الرياض الإنساني.. 363 مليون شخص بالعالم يحتاجون لمساعدات بسبب زيادة تكلفة المعيشة

وتطرّق المشاركون إلى الفرص في الأعمال الاستباقية والتنبؤية وتأسيس مرونة وتمكين الأفراد للحد والتقليل من آثار الأزمات على حياة الأشخاص، إضافة إلى استعراض تقرير شامل عن لمحة عامة بالفرص في الأعمال الاستباقية؛ بهدف التنسيق وتسهيل التعاون بين العديد من الجهات الإغاثية والعديد من برامج العمل الإنساني.