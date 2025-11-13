"الهيئة العامة للعقار" تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ (104) أحياء بمدينة حائل

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (حي الخليج، حي المجد، حي العزيزية، حي الأندلس، حي المدائن، حي مغيضة، حي البحيرة، حي الودي، حي صبابة، حي قفار، حي البوادي، حي صناعية التقدم، حي درة الودي، حي الشروق، حي النصية، حي السويفلة، حي سفانة، حي مريفق، حي غرناطة، حي النخيل، حي الأنوار، حي المروج، حي شراف، حي قرطبة، حي إشبيليا، حي الوسيطا، حي الزبارة، حي قصر العشروات، حي لبدة، حي السلام، حي الغدير، حي عانقة، حي حدري البلاد، حي مشار، حي سماح، حي البزيعي، حي الياسمين، حي الفروسية، حي الروابي، حي اليمامة، حي الفجر، حي أعيرف، حي العليا، حي الوفاء، حي الكوثر، حي المزعبر، حي لؤلؤة قفار، حي نقبين، حي صناعية النهضة، حي الجبل، حي درة مشار، حي النقرة، حي الازدهار، حي التعاون، حي الربوة، حي السمراء، حي أركان، حي التلال، حي الخزامى، حي الوادي، حي عقدة، حي الجامعة، حي الرعيلة، حي لؤلؤة الخزامى، حي صلاح الدين، حي المملكة، حي أجا، حي الأثير، حي الرصف، حي المنار، حي الريان، حي ضاحية الملك فهد، حي بدائع مريفق، حي حطين، حي اللقيطة، حي الجثامية، حي الزهور، حي الخماشية، حي النعام، حي النفل، حي الرمال، حي البازمين، حي المطار، حي غياض، حي القيروان، حي الزهرة، حي الشفاء، حي الفيحاء، حي صديان، حي جوهرة الوسيطا، حي المرسلات، حي السحاب، حي مطار حائل، حي المصيف، حي الجامعيين، حي برزان، حي المغواه، حي الورود، حي المدينة الصناعية، حي النرجس، حي الملك عبدالله، حي القادسية، حي الرحاب)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.