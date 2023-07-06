تركي بن طلال يعلن انطلاق موسم "صيف عسير 2023"

أعلن أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، انطلاق "موسم صيف عسير 2023".
ويُعد هذا أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار "بارد ممطر صيفًا".
وأكد الأمير تركي بن طلال، اكتمال كل الاستعدادات لتقديم حدث استثنائي ومتميّز في الترفيه السياحي المقدم للجمهور على مختلف مستوياته وفئاته العمرية، استمرارًا لمسيرة النجاح والتميّز الذي حققته عسير في المهرجانات والمواسم السابقة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية في شتى مجالات الحياة.
ورفع أمير عسير، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، لدعمهما السخي واهتمامهما المستمر بتطوير قطاع السياحة والترفيه وجعله أحد القطاعات الرائدة في المملكة، بما يسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وأعرب الأمير تركي بن طلال، عن سعادته بتدشين هذا الموسم، لتوفير بيئة سياحية ترفيهية هادفة تستحضر أصالة الماضي وحداثة المستقبل، وإبراز المقومات السياحية المتميّزة، والمعالم التراثية العريقة، والصور الجمالية الساحرة لمنطقة عسير، لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة في المنطقة التي تسعد وترحب بالمواطنين والمقيمين والزوار من داخل المملكة وخارجها.
كما عبر عن شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في إطلاق هذا الموسم من القطاعات الحكومية والخاصة والتي عملت بتناغم وانسجام تام لإطلاقه بصورة مثالية جميلة تليق بالمكانة البارزة لعسير في خارطة السياحة، وفقًا لاستراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030، وتطلعات سمو ولي العهد "بأن تكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وطبيعتها المتنوعة".
ويستهدف "موسم صيف عسير 2023" إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من الفعاليات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادًا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.