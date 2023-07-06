تركي بن طلال يعلن انطلاق موسم "صيف عسير 2023"

وأعرب الأمير تركي بن طلال، عن سعادته بتدشين هذا الموسم، لتوفير بيئة سياحية ترفيهية هادفة تستحضر أصالة الماضي وحداثة المستقبل، وإبراز المقومات السياحية المتميّزة، والمعالم التراثية العريقة، والصور الجمالية الساحرة لمنطقة عسير، لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة في المنطقة التي تسعد وترحب بالمواطنين والمقيمين والزوار من داخل المملكة وخارجها.