القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "درع السِند 2024" بباكستان

واستعرض قائد القوات الجوية الملكية السعودية، المعدات المشاركة في التمرين، واستمع إلى إيجازٍ عن جاهزية الأطقم الجوية والفنية والمساندة، فيما تشارك القوات الجوية بست طائرات من نوع "تورنيدو"؛ مؤكدًا أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الباكستانية والقوات الأخرى المشاركة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية، واكتساب مزيدٍ من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة الحرب غير النظامية والإلكترونية.