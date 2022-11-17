محليات

ولي العهد يلتقي قادة الأعمال في كوريا الجنوبية

يسعون للمشاركة في بناء مدينة "نيوم"
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
محمد صُبح
محمد صُبح

ذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب"، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي قادة الأعمال الكوريين بعد ظهيرة اليوم (الخميس)؛ لمناقشة التعاون في مجال الأعمال.

وأوضحت أن من بين رجال الأعمال الذين سيلتقي بهم ولي العهد: الرئيس التنفيذي لسامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجموعة "إس كيه" جيه تيه-وون، ورئيس هيونداي موتور إيسون جونغ.

وأشار "يونهاب" إلى أن الشركات الكورية تسعى للمشاركة والفوز بعقود بناء في مشروع مدينة نيوم الذي يتكلف 500 مليار دولار، والذي يهدف لبناء مدينة آلية ومستدامة تديرها الروبوتات وتعمل بالطاقة الشمسية، في محافظة تبوك شمال غرب المملكة.

الأمير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان في شرق آسيا 2022
ولي العهد في كوريا 2022

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