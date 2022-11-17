ولي العهد يلتقي قادة الأعمال في كوريا الجنوبية

وأشار "يونهاب" إلى أن الشركات الكورية تسعى للمشاركة والفوز بعقود بناء في مشروع مدينة نيوم الذي يتكلف 500 مليار دولار، والذي يهدف لبناء مدينة آلية ومستدامة تديرها الروبوتات وتعمل بالطاقة الشمسية، في محافظة تبوك شمال غرب المملكة.