لتطوير مسارات جديدة والتعريف بالفرص .. "الطيران المدني" تشارك في "أجنحة الهند 2024"

يُذكر أن مؤتمر ومعرض (Wings India 2024) يسلط الضوء على حلول النقل الجوي المتقدم، ودورها في إحداث تحول بمجال الطيران المدني وفتح أسواق جديدة للسفر الجوي خلال العقود المقبلة، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض ما يزيد على 5000 مشارك ما بين سلطات الطيران المدني من عدة دول، وشركات الطيران، والشركات ذات العلاقة بمجال الطيران المدني، إضافةً إلى عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بقطاع الطيران المدني، كما من المتوقع أن يزور المعرض ما يقارب 100 ألف زائر، إذ يُعد المعرض من أهم معارض ومؤتمرات الطيران في القارة الآسيوية.