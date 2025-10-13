مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة أربعيني مع ورم اعلى البنكرياس بطول 15 سم

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، عملية جراحية معقدة لإنهاء معاناة مراجع يبلغ من العمر 49 عاماً، وصل المستشفى يشكو من مضاعفات ورم أعلى البنكرياس وأسفل الاثنى عشر، سبب له العديد من الأعراض الحادة. هذا ما أوضحه الدكتور خالد الرسيني استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم والسمنة والجراحات الروبوتية، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الأمريكية والكندية.
وقال الدكتور الرسيني عند وصول المراجع للعيادة، تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على تاريخه المرضي، وإجراء الفحص السريري، وتبين أنه يشعر بآلام أعلى البطن مع فقدان للشهية والشعور بالاعياء والإرهاق العام. على الفور تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة والتي شملت، الأشعة المقطعية C.T Scan والتحاليل المخبرية.
مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم كبير بحجم (15×10×11) سم، متمركز في منطقة البطن أعلى البنكرياس والأثنى عشر، ومتشابك مع القولون والبنكرياس والمعدة، وهذا الورم هو المسؤول عن الآلام التي شعر بها خلال الأشهر الماضية. إذ على الفور تم تكوين فريق طبي من استشاريي الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة، ووضع خطة علاجية تقتضي البدء بإجراء منظار علوي للحصول على عينة من الكتلة الورمية لدراستها مخبرياً.
مفيداً بأنه بعد تجهيز المراجع للعملية ودراسة المعطيات، تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل، وذلك للحيلولة دون إصابته بمزيد من الأعراض الخطرة، حيث تم إخضاعه لعملية جراحية دقيقة تحت التخدير العام، أجري فيها تحرير الورم من تشابكه مع الأعضاء الأخرى ومن ثم استئصاله بالكامل، نقل بعدها إلى العناية المركزة (I.C.U) مع وضعه تحت العناية الحثيثة ومراقبته على مدار الساعة.
وأكد الدكتور خالد الرسيني على نجاح جهود الفريق الطبي، وتحسن المؤشرات الحيوية للمراجع، حيث تم نقله بعد 24 ساعة إلى جناح التنويم، وتلقيه رعاية طبية فائقة لمدة 5 أيام خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد، كما أنه زار العيادة بعد 10 أيام على العملية وقد أثبتت الفحوصات نجاح العملية وإنتهاء أعراض الألم وعاد المراجع ليمارس حياته بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، يضم طاقماً من أمهر الجراحين ذووي المؤهلات العالية والخبرات المتميزة، في تشخيص وعلاج مختلف الحالات الجراحية الإعتيادية والدقيقة، إضافة إلى أن غرف العمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة بما فيها تقنية الروبوت الجراحي.