مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة أربعيني مع ورم اعلى البنكرياس بطول 15 سم

مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم كبير بحجم (15×10×11) سم، متمركز في منطقة البطن أعلى البنكرياس والأثنى عشر، ومتشابك مع القولون والبنكرياس والمعدة، وهذا الورم هو المسؤول عن الآلام التي شعر بها خلال الأشهر الماضية. إذ على الفور تم تكوين فريق طبي من استشاريي الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة، ووضع خطة علاجية تقتضي البدء بإجراء منظار علوي للحصول على عينة من الكتلة الورمية لدراستها مخبرياً.