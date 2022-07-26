ولي العهد يزور منطقة الأكروبوليس الأثرية.. وهذه أبرز معابدها

نشر المصوِّر بندر الجلعود على حسابه في "تويتر" مجموعة من الصور لزيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برفقة رئيس الوزراء اليوناني لمنطقة الأكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا.
ويُعدُّ الأكروبوليس إحدى أبرز المناطق الأثرية اليونانية القديمة، وأشهر المعالم الأثرية في العالم؛ إذ يقع على هضبة عالية من حجر الكلس فوق العاصمة اليونانية أثينا.
وتعني كلمة "الأكروبوليس" المدينة المرتفعة. وقد سكن الناس هذا المكان منذ آلاف السنين؛ فكان الأكروبوليس بيتًا للملوك، وقلعة ومنزلاً أسطوريًّا للآلهة ومركزًا دينيًّا، فضلاً عن كونه جاذبًا للسياح عبر الزمن.
وتحتوي المنطقة الأثرية على 4 معابد، هي: معبد البارثنون، وبوابة بروبيليون، ومعبد أثينا، ومعبد أرخثيون. وقد أضيف الموقع عام 1987م إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.