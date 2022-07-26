ولي العهد يزور منطقة الأكروبوليس الأثرية.. وهذه أبرز معابدها

وتعني كلمة "الأكروبوليس" المدينة المرتفعة. وقد سكن الناس هذا المكان منذ آلاف السنين؛ فكان الأكروبوليس بيتًا للملوك، وقلعة ومنزلاً أسطوريًّا للآلهة ومركزًا دينيًّا، فضلاً عن كونه جاذبًا للسياح عبر الزمن.