فائدة مرتفعة وتمويل يتراجع.. لماذا يتريث البعض في شراء مسكن؟ قراءة رقمية للأسباب

وكان التمويل العقاري قد سجّل في بداية العام نحو 8.37 مليار، قبل أن يتراجع في شهر فبراير إلى 7.14 مليار، ثم عاود الارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 7.25 مليار، وفي أبريل سجّل 4.15 مليار، وفي مايو سجّل 6.80، بينما سجّل في يونيو 5.97، ليستقر في يوليو الماضي عند 5.43 فاقدًا ما يقارب 3 مليارات منذ بداية العام.