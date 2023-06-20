"وزارة الحج والعمرة" تنظم ندوة الحج الكبرى الـ47 بجدة بعنوان "فقه التيسير في الحج"

وأدار عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، الشيخ الدكتور صالح بن حميد، الجلسة الثالثة والمعنونة بـ"فقه التیسیر في الحج"، حيث شارك فيها علماء بارزون من العالم الإسلامي، وهم: الأمين العام لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور فهد الماجد، ومفتي جمهورية تونس الشيخ هشام بن محمود، ونائب المفتي العام بجمهورية كازاخستان، الدكتور إرشاد أونغار، وعضو دار الإفتاء في جمعية نهضة العلماء بجمهورية إندونيسيا الشيخ محمد فايز، وتداولت الجلسة 4 قضايا جوهرية متصلة باحتياجات ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية، وهي: الذبح في الحج، المبيت في منى، وطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة، حيث بحثوا من خلال مداخلاتهم، آليات الاجتهاد الفقهي في ضوء تحقيق مقاصد الشريعة في التيسير والرخص الدينية، وذلك للوصول إلى منظومة آراء فقهية ومذهبية تراعي رفع الحرج والعناء عن الحجاج نحو تجربة روحانية آمنة وميسرة.