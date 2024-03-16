"الشؤون الإسلامية" توزّع 5 أطنان تمور يستفيد منها قرابة 20 ألف مسلم بكوسوفو

دشّنت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الملحقية الدينية بسفارة المملكة بالبوسنة والهرسك، اليوم؛ برنامجَيْ هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين بجمهورية كوسوفو خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، في مدرسة علاء الدين الثانوية في العاصمة "بريشتينا".
حضر التدشينَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والملحق الديني بسفارة المملكة بالبوسنة والهرسك الشيخ عامر بن بنوان العنزي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو الشيخ نعيم ترنافا، وعدد من القائمين بالمشيخة والشخصيات الإسلامية والإعلامية؛ حيث سيتمّ توزيع 5 أطنان من التمور، يستفيد منها قرابة 20 ألف مسلم ومسلمة.
وأوضح السفير فيصل حفظي، في كلمته خلال التدشين، أن هذين البرنامجين هي أحد البرامج الموسمية المتميزة التي تعكس حرص حكومة المملكة على تلمس حاجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، والتخفيف على المحتاجين منهم، كما يعبّر عن عمق العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين، وامتدادًا للعطاء المتواصل الذي تقدّمه المملكة للأشقاء في العالم أجمع.
من جانبه قدّم المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية لدى كوسوفو الشيخ نعيم ترنافا، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ عهده الأمين؛ على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهم مسلمي كوسوفو، مؤكدًا أن المملكة وقفت مع الشعب الكوسوفي تاريخيًّا، وقدمت الدعم لهم ماديًّا وسياسيًّا ومعنويًّا في مجالات مختلفة، واليوم تواصل عطاءاتها لبلاده عبر هذه البرامج، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على دعمها وتعاونها مع المشيخة في تنفيذ عدد من البرامج التي تساهم في مساعدة مسلمي كوسوفو، سائلًا الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، وخاصة مسلمي كوسوفو.