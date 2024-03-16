"الشؤون الإسلامية" توزّع 5 أطنان تمور يستفيد منها قرابة 20 ألف مسلم بكوسوفو

من جانبه قدّم المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية لدى كوسوفو الشيخ نعيم ترنافا، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ عهده الأمين؛ على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهم مسلمي كوسوفو، مؤكدًا أن المملكة وقفت مع الشعب الكوسوفي تاريخيًّا، وقدمت الدعم لهم ماديًّا وسياسيًّا ومعنويًّا في مجالات مختلفة، واليوم تواصل عطاءاتها لبلاده عبر هذه البرامج، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على دعمها وتعاونها مع المشيخة في تنفيذ عدد من البرامج التي تساهم في مساعدة مسلمي كوسوفو، سائلًا الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، وخاصة مسلمي كوسوفو.