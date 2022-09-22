وزير ياباني مهنئاً باليوم الوطني: المملكة شريك استراتيجي وأفضل وأهم صديق لنا

وأضاف: إن هذه المناسبة العزيزة، تعيد للذاكرة المواقف والتحديات التي خاضها، عبر تاريخ بلدينا، رجال عظماء خالدون، ساهمت تضحياتهم في صنع ازدهار اليوم ورفعته، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعيد للذاكرة مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- عندما بدأ العمل قبل أكثر من اثنين وتسعين عاماً، وعقد عزمه وحياته وسواعد رجاله، رهناً لتأسيس وطن حديث، واسع الأرجاء وعالي الطموح، نراه حلماً واقعاً اليوم، حلماً بدأ من تأسيس مدينة وتوحيد السواعد والقلوب بالأمس، إلى حمل رسالة السلام والازدهار، وبناء الإنسان، ورسم مدن المستقبل.