ضاحية الفرسان تنضم لضواحي الوطنية للإسكان.. والمرحلة الثانية من ضاحية خزام تعزز المعروض العقاري بالرياض

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، أما المرحلة الثانية من ضاحية خزام الواقعة شمال العاصمة الرياض على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع تستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026، وبموقع إستراتيجي عند الطرق والمحاور الرئيسة في مدينة الرياض.