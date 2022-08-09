هكذا جسّد ملوك السعودية أروع الأمثلة في العناية بالكعبة المشرفة

ومن هذه الخدمات: عملية ترميم وصيانة وتثبيت أحجار الحجر الأسود الثمانية، التي تأتي حرصاً من الرئاسة، ومن القيادة على العناية التامة بالحرمين الشريفين، وانطلاقاً من أهمية الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين التي تعد قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.