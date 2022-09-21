بعضنا يشتري الأدوية من مصر.. "العقل": أسعار السلع مرتفعة وردود "التجارة" لا تقنع المواطن

ردود "التجارة" لا تقنع المواطن

ويعلق "العقل" قائلًا: "مثل هذه الردود هي إبر تخدير للرأي العام بدون تقديم أدلّة مقنعة عن الأسباب في زيادة أسعار بعض السلع أو تفاوت أسعارها مع الدول المجاورة، كلنا يتذكر تصريحات وزير التجارة الأخيرة عن أن سبب الزيادة في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، وحادثة انجراف سفينة في قناة السويس كان لها دور في قضية الأسعار الملتهبة، فقط نريد أن نعرف ما علاقة الصناعة السويدية مثلًا فيما ذكره الوزير، فقط نريد ردودًا مقنعة لنا عن هذا التفاوت بالأسعار مع الدول المجاورة، لن أتحدث عن البضائع الوطنية السعودية التي توجد بأسعار أقلّ في الأسواق المجاورة من السوق المحلية قد يكون لها أسباب داخلية في تلك الدول من الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية في بعض الدول، والذي قد يخلق هذا التفاوت السعري".