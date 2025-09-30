المملكة تؤكد التزامها بالحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في اجتماع دولي باليونسكو

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، في أعمال المائدة المستديرة للخبراء حول بناء القدرات للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي، التي عُقدت اليوم في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي الهيئات الإشرافية وخبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم.
وخلال مشاركتها، استعرضت مدير الإدارة العامة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في "سدايا" رنيم بنت خالد القطان ما تشهده المملكة من تطور لافت في مجالات الإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء أطر تنظيمية متقدمة وتبني ممارسات رائدة في تدقيق الخوارزميات وتقييم الأثر، بما يعكس التزام المملكة بالحوكمة المسؤولة لهذه التقنيات ودعم الاستخدام الآمن لها، انسجامًا مع توجهاتها الوطنية الطموحة.
وناقشت المائدة المستديرة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تبادل وجهات النظر الدولية حول الإشراف على الذكاء الاصطناعي، وفهم منهجيات التدقيق وأدوات الهيئات الإشرافية، إضافة إلى عقد ورش عمل تطبيقية لاختبار أدوات الإشراف، وبحث تقييمات الأثر ودورها في إدارة المخاطر وإستراتيجيات الامتثال. كما تناولت التحديات المرتبطة بحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.
وتأتي مشاركة المملكة امتدادًا لدورها الدولي في دعم الجهود العالمية لتعزيز الإشراف المسؤول على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ حضورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل هذه التقنيات، ويؤكد مساعيها لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بالتوازي مع مستهدفات رؤية المملكة لبناء اقتصاد معرفي مستدام.