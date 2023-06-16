بعد انتهاء كورونا.. "الصحة" تنفذ حملة "مع السلامة" التوعوية

وأشارت "الصحة" إلى أنها قامت بالعديد من الجهود المتميزة في مواجهة أزمة كوفيد – 19، ومنها توفير العلاج للجميع دون استثناء للمواطنين والمقيمين، بما فيهم مخالفو نظام الإقامة، كذلك رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الخدمات الصحية، في غرف العناية المركزة والمستشفيات، وتوفير الإمكانيات اللازمة من كوادر مؤهلة وأدوية ولقاحات ومختبرات, وكذلك توفير الأدوات والتجهيزات في وقت قياسي وتسخير الأنظمة التقنية لمواجهة الجائحة.