بالفيديو.. "المطلق" يوصي أولياء الأمور بمنع أبنائهم المصابين بالأنفلونزا من الذهاب للمدارس

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أولياء الأمور لمنع أبنائهم المصابين بالأنفلونزا الموسمية من الذهاب للمدارس، وطلب إجازة لهم من المدرسة؛ من أجل البقاء في المنزل؛ خشية انتقال العدوى إلى زملائهم.
وقال "المطلق" في برنامج "فتاوى" إنه يستحب للمصاب بالأنفلونزا الصلاة في منزله وعدم الذهاب للمسجد؛ وذلك للوقاية من انتقال العدوى إلى المصلين.
وحذر من سب حُمّى "الأنفلونزا"، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على الُحمّى، وأخبرنا أن فيها بركة؛ لكونها سببًا من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب.