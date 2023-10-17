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بالفيديو.. "المطلق" يوصي أولياء الأمور بمنع أبنائهم المصابين بالأنفلونزا من الذهاب للمدارس

قال: يستحب للمريض الصلاة في منزله وعدم الذهاب للمسجد خشية انتقال العدوى
المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أولياء الأمور لمنع أبنائهم المصابين بالأنفلونزا الموسمية من الذهاب للمدارس، وطلب إجازة لهم من المدرسة؛ من أجل البقاء في المنزل؛ خشية انتقال العدوى إلى زملائهم.

وقال "المطلق" في برنامج "فتاوى" إنه يستحب للمصاب بالأنفلونزا الصلاة في منزله وعدم الذهاب للمسجد؛ وذلك للوقاية من انتقال العدوى إلى المصلين.

وحذر من سب حُمّى "الأنفلونزا"، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على الُحمّى، وأخبرنا أن فيها بركة؛ لكونها سببًا من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب.

عبدالله بن محمد المطلق
الأنفلونزا الموسمية

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