بالفيديو.. "المطلق" يوصي أولياء الأمور بمنع أبنائهم المصابين بالأنفلونزا من الذهاب للمدارس

وحذر من سب حُمّى "الأنفلونزا"، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على الُحمّى، وأخبرنا أن فيها بركة؛ لكونها سببًا من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب.