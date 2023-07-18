مفتي "بوغوريتشا" بالجبل الأسود: المملكة تمثل عمقًا استراتيجيًّا للمسلمين حول العالم

ونوّه "ماتوفيتش" بالأعمال والإنجازات التي تقدّمها المملكة على الصعيدين الإسلامي والإنساني، والبرامج التي تنفذها لخدمة المسلمين كبرامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف مجانًا على مسلمي العالم، وأيضًا المؤتمرات الإسلامية والدولية التي تنظمها وتدعو إليها، والتي تهدف إلى وحدة الصف الإسلامي وتحض على التعايش السلمي مع الآخر، كذلك منهج الإسلام الوسطي المعتدل الذي أخذت على عاتقها نشره والدعوة إليه في كل مناسبة وعلى كل منبر، والعمل الدؤوب لتصحيح الخطاب الديني وتنقية الإسلام من الشوائب السياسية والمصالح الشخصية التي عَمِدَ البعض إلى استغلال الدين لتحقيقها، وغيرها الكثير من البرامج الخيرية والدعوية؛ مما يجعلها تمثل عمقًا استراتيجيًّا لجميع المسلمين حول العالم.