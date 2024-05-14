4 ركائز و9 مبادرات.. "الرعاية الصحية بالكفاءة والجودة" في إيضاحات لـ"الضمان"

وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة هي تحقيق أفضل النتائج الصحية على مستوى الفرد والمجتمع والسكان، وذلك بالتخصيص العادل والاستخدام الأمثل لجميع الموارد؛ حيث تشير "النتائج الصحية" إلى مكتسبات الرعاية ونتائج الخدمات على مستوى الأفراد والمجتمعات والسكان، بينما تشمل "الموارد" جميع الموارد المالية والبشرية والطبيعية.