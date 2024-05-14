4 ركائز و9 مبادرات.. "الرعاية الصحية بالكفاءة والجودة" في إيضاحات لـ"الضمان"

قدّم مجلسُ الضمان الصحي مفهومًا شاملًا عن الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى 4 ركائز و9 مبادرات.
وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة هي تحقيق أفضل النتائج الصحية على مستوى الفرد والمجتمع والسكان، وذلك بالتخصيص العادل والاستخدام الأمثل لجميع الموارد؛ حيث تشير "النتائج الصحية" إلى مكتسبات الرعاية ونتائج الخدمات على مستوى الأفراد والمجتمعات والسكان، بينما تشمل "الموارد" جميع الموارد المالية والبشرية والطبيعية.
وأشار إلى أن "الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة" تقوم على 4 ركائز رئيسية و9 مبادرات أساسية؛ أُولاها ركيزة تصميم رعاية صحية تتمحور حول المستفيد عبر "قياس تجربة المريض"، وثانيها تحسين المخرجات الصحية للمستفيدين من خلال "إدارة الصحة السكانية، وبرنامج الرعاية الصحية الأولية".
وأبان أن هذه النوعية من الرعاية تشمل تبنّي نماذج التمويل الصحية الحديثة عبر "المدفوعات المجمعة، والدفع مقابل القيمة، واستراتيجية العقود المبنية على الكفاءة والجودة"، والتقنية والترميز الطبي، ويضمّ "نظام الحزم التشخيصية، ونظام الفوترة السعودي، وتحسين التوثيق السريري".
يُذكر أن مجلس الضمان الصحي هو جهة تنظيمية تسعى للوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.