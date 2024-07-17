"المسند": قدرة الجسم على التعرق والتبريد في المدن الرطبة أقل من الجافة

وتابع، لو كانت درجة الحرارة في مدينة داخلية، مثل الرياض 45 درجة مئوية، وفي مدينة ساحلية في الشرقية أو الغربية من السعودية 35 درجة مئوية، بينما الرطوبة النسبية في الرياض 15%، وفي الساحل 70%، فإن إحساس الجسم بالراحة في الرياض الحار والجاف أفضل بكثيرٍ من مدن الساحل الحارّة والرطبة؛ إذ يستشعر الجسم في الرياض بدرجة حرارة قدرها نحو 44 درجة مئوية، في حين في المدن الساحلية -وفقاً للقيم السابقة- يستشعر بدرجة حرارة مقدارها 50 درجة مئوية.