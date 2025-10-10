النيابة العامة: نظام الرعاية النفسية يحمي حقوق المرضى ويعزز كرامتهم ضمن منظومة العلاج

أكدت النيابة العامة أن نظام الرعاية الصحية النفسية يأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز جودة الحياة وحماية حقوق المرضى النفسيين، من خلال إطار قانوني وتنظيمي يضمن كرامتهم ويكفل حصولهم على العلاج والرعاية اللازمة.
وأوضح النظام أنه يهدف إلى تنظيم وتطوير الرعاية الصحية النفسية، وحماية حقوق المرضى النفسيين، مع الحفاظ على كرامتهم وأسرهم والمجتمع، إضافةً إلى تحديد آليات المعاملة والعلاج داخل المنشآت العلاجية النفسية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، تأكيدًا لحرص المملكة على دعم الصحة النفسية كأحد محاور رؤية السعودية 2030، وتعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للمجتمع.