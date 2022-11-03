منْح 80 متبرعًا ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأعضائهم

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم بن صالح العضيبي، أحمد بن عبدالله الشراري، أحمد بن محمد الثبيتي، بدر بن عبدالله الرشودي، بندر بن حسين الفيفي، تركي بن صالح الخليف، تركي بن عبدالرحمن معروف، ثامر بن منبه كعبي، جبار بن مران الشراري، حاتم بن عتيق العطوي، حسن بن جعفر العسيري، حمد بن محمد البركاتي، خالد بن محمد الدوسري، ريان بن عبدالرحمن المالكي، زاهر بن يحيى البارقي، زايد بن مبارك الصيعري، سعيد بن أحمد الغامدي، سعيد بن يحيى الشهراني، سلطان بن هديان الدوسري، ظفر بن عميش الحارثي، عادل بن صالح الشمري، عارف بن هليل الشمري، عامر بن منيف الحارثي، عايض بن علاء العتيبي، عبدالرحمن بن فالح الجهني، عبدالعزيز بن سراج غندير، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشدوخي، عبدالله بن أحمد الحويطي، عبدالله بن جارالله الغامدي، عبدالله بن درهوم البقمي، عبدالله بن زويد المطيري، عبدالله بن سالم السلام، عبدالله بن صالح الثاني، عبدالله بن عواض العتيبي، عبدالله بن مسفر القرني، عبدالله بن مقبول السفياني، عثمان بن طنيان الشراري، علي بن أحمد جعفري، علي بن أبو طالب عماش، علي بن فهاد عطشان، علي بن محمد الشهراني، عماد بن علي طوري، عماش بن حفيظ الدوسري، فهاد بن عبيد السعدي، فيصل بن سعيد القحطاني، فيصل بن سليمان العوفي، فيصل بن عيد الجهني، محمد بن شليويح الشمري، محمد بن علي القحطاني، محمد بن فهد العنبري، محمد بن محمل العتيبي، منير بن مبارك بني هميم، مهدي بن محمد لسلوم، ناصر بن عبدالله الجميعة، نايف بن سعد الحربي، نايف بن کريم الشمري، همام بن صالح ديري، وافي بن سالم الشريف، وراد بن حسن القرني، وليد بن حسن الزهراني، ياسر بن سعيد العيد، يوسف بن محمد آل خريم، يوسف بن مظف البيشي، أريج بنت محمد خبراني، الهنوف بنت عايض المطيري، بشائر بنت سلطان العتيبي، جميله بنت عوض العنزي، حصة بنت راشد المانعي، رحمة بنت محمد عسيري، ريم بنت فرحان بن نادر، سكرى بنت زامل الشهراني، سلوى بنت علي الرشيدي، صالحة بنت محمد العاصمي، عائشة بنت صالح العماري، غفران بنت عبدالله الحربي، مرفت بنت رويشد الرحيلي، منال بنت علي الشهراني، هدى بنت عبدالهادي القحطاني، هنادي بنت إبراهيم الجريد، ود بنت أهليل المطيري.