"السايحة" الأسرع والأفضل في منافسات الجذاع بمهرجان ولي العهد للهجن

فازت "السايحة" لـ حمد نهيان العامري، بالأسرع في أفضل توقيت بـ 7:49.954 بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة جذاع بكار، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 لمسافة 5 كم.