"السايحة" الأسرع والأفضل في منافسات الجذاع بمهرجان ولي العهد للهجن

فازت "السايحة" لـ حمد نهيان العامري، بالأسرع في أفضل توقيت بـ 7:49.954 بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة جذاع بكار، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 لمسافة 5 كم.
وخصصت 10 أشواط في الفترة المسائية للجذاع، شهدت خلالها الهجن الإماراتية اكتساح 3 انتصارات عن طريق السايحة وشاهين والشبابي.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "شاهين" لـ عوض مهنا المحرمي، "مزنة" لـ راشد حسين المري، "الشبابي" لـ بطي محمد الغفلي، "مذخورة" لـ حمد محمد الوهيبي، "مساح" لـ علي حزام قرح، "الشاهينية" لـ مبروك مانع آل عامر، "مذعور" لـ سعيد بطي المري، "منصورة" لـ خالد عزيز القرشي، "ضاري" لمالكها سلمان عبيد الدوسري.