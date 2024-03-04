وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتغيير فرش مسجد سيد الشهداء بالمدينة

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوسطية والاعتدال، مؤكداً أن المسؤولية كبيرة على أصحاب الفضيلة في الدعوة إلى ذلك، ويجب عليهم الإخلاص إلى الله فيما يقدمونه من دعوة ونصح وبذل ما ينفعهم في هذه الدنيا وينفع غيرهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى.