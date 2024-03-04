وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتغيير فرش مسجد سيد الشهداء بالمدينة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتغيير فرش مسجد سيد الشهداء في المدينة المنورة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح "آل الشيخ" أنه يمكن الاستفادة من الفرش الحالي في مساجد أخرى.
يشار إلى أن وزير التقى، أمس، الأئمة والخطباء والدعاة من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة وذلك بقاعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوسطية والاعتدال، مؤكداً أن المسؤولية كبيرة على أصحاب الفضيلة في الدعوة إلى ذلك، ويجب عليهم الإخلاص إلى الله فيما يقدمونه من دعوة ونصح وبذل ما ينفعهم في هذه الدنيا وينفع غيرهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى.