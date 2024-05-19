عن واقعة التسمم.. "العقل" شكراً للشفافية وسرعة التحرك من "الشؤون البلدية" وأمانة الرياض

ويحذر "العقل" من الاستماع إلى الشائعات في مثل هذه الحالات، ومن الدور الذي تلعبه المنافسة التجارية في نشر الأخبار المغلوطة، ويقول: "وأتذكر في بداية المشكلة أن المسؤولية حملت على المطعم وأن السبب كان من اللحوم المستخدمة، واجتهد البعض بتفسيرات خاطئة تجانب الحقيقة، ولا تعالج المشكلة من أساساها؛ حفاظاً على صحة الإنسان في الوطن. والأكيد أن قيادتنا الرشيدة في عصر الحزم والشفافية والمراقبة قريبة من هذه الملفات التي لها تماس بحياة المواطن والمقيم في المملكة.. وللأسف أن البعض ولأسباب مختلفة انجرف مع تلك الشائعات بإرسال قائمة من المطاعم المشهورة بأن فيها حالات تسمم، والرأي العالم المحلي في حالة ذعر وخوف، وهؤلاء يصدقون هذه الأخبار، وليس عندهم استعداد لمناقشة إن كانت صحيحة أو كاذبة. يبدو أن مُلّاك وشركات المطاعم وجدوها فرصة لضرب المنافسين الآخرين بطريقة غير شريفة ومخالفة حتى أن أحد المطاعم الشهيرة للأكلات السريعة اضطرّ أن يصدر بياناً يوضح فيه أنه غير معني بحالات التسمم، ولا يوجد أية حالة مسجلة في فروعه، والبعض ألقى باللوم على إدارة تلك الشركة بإصدارها ذلك البيان، ولكن من في السوق يعرف الضرر الذي لحق بأغلب المطاعم، خصوصاً المتخصصة في ذلك النوع من الوجبات التي اكتشفت فيها حالات التسمم".