نورة الشعبان تطرح رؤية مبتكرة للإعلام البرلماني في الملتقى العربي بالمنامة

شاركت نورة بنت فيصل الشعبان، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، في أعمال الملتقى العربي الثالث للإعلام البرلماني، الذي استضافه مجلس الشورى البحريني بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان: “الإعلام البرلماني في عصر الذكاء الاصطناعي: تحقيق المصداقية وصناعة الأثر.
” وقدّمت الشعبان ورقة عمل نوعية بعنوان: “الخطاب البرلماني في عصر الذكاء: من منبر التشريع إلى هندسة الوعي في زمن الخوارزميات”، ضمن محور يناقش دور الإعلام البرلماني في تشكيل الوعي الجمعي بمصداقية في ظل التطورات الرقمية.
محاور الورقة وأوضحت الشعبان أن الإعلام البرلماني لم يعد مجرد أداة لنقل القرارات، بل تحول إلى منصة استراتيجية لصناعة الوعي العام، مؤكدة أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية مهنية، بما يعزز جودة الخطاب ويراعي الخصوصية الوطنية.
كما شددت على أن المصداقية تُبنى على المعرفة والتحليل المستند إلى بيانات دقيقة، لا على الضوابط الأخلاقية وحدها.
توصيات عملية طرحت الشعبان حزمة من التوصيات أبرزها: إنشاء وحدات داخل البرلمانات العربية لقياس أثر الخطاب الإعلامي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
إعداد ميثاق عربي لأخلاقيات الإعلام البرلماني الرقمي.
إطلاق منصة عربية موحدة للإعلام البرلماني التفاعلي تتيح تواصلاً مباشراً مع الجمهور.
تدريب المتحدثين الإعلاميين على تقنيات التأثير الأخلاقي وتحليل البيانات الرقمية.
بناء مؤشرات عربية لقياس المصداقية الرقمية وتعزيز الثقة الشعبية.
تفاعل واسع وقد حظيت مداخلة الشعبان بتفاعل لافت من المشاركين، لما تضمنته من طرح استراتيجي ورؤية مهنية عالية، تسهم في تطوير الإعلام البرلماني العربي وتعزيز دوره في بناء وعي مجتمعي مستدام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.