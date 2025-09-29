نورة الشعبان تطرح رؤية مبتكرة للإعلام البرلماني في الملتقى العربي بالمنامة

شاركت نورة بنت فيصل الشعبان، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، في أعمال الملتقى العربي الثالث للإعلام البرلماني، الذي استضافه مجلس الشورى البحريني بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان: “الإعلام البرلماني في عصر الذكاء الاصطناعي: تحقيق المصداقية وصناعة الأثر.