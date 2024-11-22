نقلة نوعية غير مسبوقة.. الدول الأعضاء في "الويبو" تعتمد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

وتسهم المعاهدة في تحديد قائمة حد أقصى بالمؤشرات أو العناصر التي يجب على المصممين تقديمها مع الطلب، وسيساعد وضع قائمة مغلقة بالعناصر على إنشاء إطار يمكن التنبؤ به لإجراءات حماية التصاميم: سيعرف المصممون الراغبون في تقديم طلب بالضبط المؤشرات أو العناصر التي يمكن أن تطلب، السماح للمودعين باختيار كيفية تمثيل التصميم في الطلب (الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، إن قبله مكتب الملكية الفكرية)، والسماح للمودعين بإدراج عدة تصاميم في طلب واحد، في ظل ظروف معينة، وتحديد متطلبات منح تاريخ الإيداع؛ إذ يعد إبقاء قائمة متطلبات تاريخ الإيداع لطلبات التصاميم عند الحد الأدنى أمرًا بالغ الأهمية لأن تأجيل تاريخ الإيداع في مجال التصميم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحقوق نهائيًا.