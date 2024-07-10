"التجارة" تستطلع الآراء بشأن مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات

ويهدف المشروع لتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز دور المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات؛ وذلك باتباع المعايير الدولية المعتمدة من قِبَل مجموعة العمل المالي "FATF"، التي تهدف لتوجيه الدول نحو الآليات اللازمة للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يهدف مشروع أحكام الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي، إلى توجيه كل من المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة -حسب الأحوال- بالإجراءات والتدابير الواجبة للحصول على بيانات المستفيد الحقيقي.