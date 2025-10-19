"التخصصي" ضمن المراكز الأعلى عالميًا في نجاح زراعة الكلى

سجّل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث معدلات سلامة استثنائية في عمليات زراعة الكلى، تراوحت بين 97% و99% في بقاء المرضى والأعضاء المزروعة بعد عام من الجراحة، ليصبح من بين أعلى المراكز الصحية المرجعية عالميًا. ويعكس ذلك كفاءة منظومة الرعاية المتكاملة التي يعمل من خلالها المستشفى في جميع مراحل الزراعة، بدءًا من التقييم والتحضير وحتى المتابعة الدقيقة بعد العملية لضمان استمرارية نجاح الزراعة على المدى الطويل.