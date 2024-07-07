أمانة الطائف تخصص برنامجًا رقابيًا لـ 16 ألف مرفق تجاري وصحي

وقد أخذ مراقبو الأمانة والبلديات الفرعية عينات غذائية لتحليلها كيميائيًا وميكروبيولوجيًا؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حرصًا من الأمانة على متابعة مدى مطابقة الأغذية والمياه المطروحة في الأسواق للمواصفات وضمان خلوها من الملوثات، ومنع أي مسببات للتسمم الغذائي أو الغش التجاري.