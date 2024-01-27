تأثير النضوب.. مشاركة فاعلة لـ"جامعة المؤسّس" في دراسة عالمية عن المياه الجوفية

واستعرضت الدراسةُ البحثية تأثيرَ هذا الانخفاض على الاستدامة البيئية، وبحث أهمّ العوامل المؤثّرة لهذا النضوب، وتأثيره على الكتلة الزراعية والتغييرات البيئية والاجتماعية وكيفية التعامل مع هذه التحديات بالطرق العلمية الحديثة، والحالات المحددة التي انعكست فيها اتجاهات الاستنزاف بعد تغييرات إجرائية، وإعادة تغذية طبقة المياه الجوفية المدارة، وتحويل المياه السطحية؛ ممّا يدلّ على إمكانية استعادة أنظمة طبقات المياه الجوفية المستنفذة.