"كفاءة": اختيار الإطارات الجيدة يعزّز ثبات السيارة أثناء هطول الأمطار

ويبث "كفاءة" رسائل تستهدف توجيه النصح للمواطن والمقيم، بضرورة اتباع سلوكيات ترشد استهلاك الطاقة، وتوعيتهم بآليات التعامل الأمثل مع الأجهزة المنزلية والمركبات، مخصصاً بعض هذه الرسائل لإطارات السيارات، في إشارة إلى أن هذه الإطارات يمكن أن تكون سبباً في إهدار أو ترشيد الطاقة، ويتوقف هذا الأمر على آلية التعامل مع الإطارات.