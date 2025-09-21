قصة أول مدرسة ابتدائية بالرياض.. الملك عبدالعزيز يوجّه بتحويل الوليمة إلى تعليم

وتعود القصة إلى عام 1365هـ، عقب عودة الملك من رحلة لمصر استمرت سبعة أيام، حيث بادر أهالي الرياض للتجهيز لحفل ووليمة كبيرة احتفاءً بقدومه، لكن الملك عبدالعزيز طلب منهم أن تُوجَّه نفقات الاحتفال إلى مشروع أنفع وأبقى، ليكون ذلك بداية تأسيس المدرسة الأهلية في حي البطحاء، بمشاركة الأهالي، وتحت إدارة الشيخ عبدالله بن إبراهيم السليم.