قصة أول مدرسة ابتدائية بالرياض.. الملك عبدالعزيز يوجّه بتحويل الوليمة إلى تعليم

في مشهد يعكس اهتمام الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – بالتعليم وبناء الإنسان، شهدت العاصمة الرياض انطلاقة أول مدرسة ابتدائية عام 1369هـ بتوجيه مباشر منه.
وتعود القصة إلى عام 1365هـ، عقب عودة الملك من رحلة لمصر استمرت سبعة أيام، حيث بادر أهالي الرياض للتجهيز لحفل ووليمة كبيرة احتفاءً بقدومه، لكن الملك عبدالعزيز طلب منهم أن تُوجَّه نفقات الاحتفال إلى مشروع أنفع وأبقى، ليكون ذلك بداية تأسيس المدرسة الأهلية في حي البطحاء، بمشاركة الأهالي، وتحت إدارة الشيخ عبدالله بن إبراهيم السليم.
وفي عام 1384هـ، تغيّر اسم المدرسة بعد زيارة وفد من طلابها مع أحد أساتذتهم للملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي وجّه بأن تسمى بـ"المدرسة التذكارية" ، تخليدًا لذكرى عودة الملك المؤسس من رحلته إلى مصر.