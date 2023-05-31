"الغوينم" يقف على استعدادات شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأستراليا

ترأس وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم اجتماعاً مع مجلس إدارة شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا؛ للتأكد من الجاهزية ومتابعة الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1444هـ.
وشهد الاجتماع بحث الاستعدادات والجاهزية لتنفيذ الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية التي تتناول برنامج استقبال ضيوف الرحمن، من خلال مراكز الخدمة الميدانية التي تأخذ مواقعها في مختلف أحياء مكة المكرمة والمجموعات السكنية لضيوف الرحمن.
وتناول الاجتماع رصد الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، والعمل على تلافي بعض السلبيات وتكريس الإيجابيات؛ من أجل تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، والتأكيد على أهمية العمل على إعداد برامج للترحيب بالحجاج وحسن استقبالهم وتوديعهم، ومعاملتهم المعاملة التي تعكس القيم العربية والإسلامية الأصيلة في الضيافة من اللحظة التي يصلون فيها إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم؛ ليحملوا معهم أجمل الذكريات عن إنسان هذا البلد.
وناقش الاجتماع الخطط التشغيلية للشركة التي تتضمّن العديد من البرامج والأهداف وآليات التنفيذ والمتابعة والإشراف وبحث سبل تطوير الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن والمتعلقة بعمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتوعية، وغيرها من الخدمات في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والارتقاء بمعدلات الأداء وتجويده؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتؤدى المناسك وفق أعلى المقاييس وبكل جودة.
وأكد عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الدكتور وائل حلبي أن الشركة خطت خطوات إيجابية نحو استخدام كافة وسائل التقنية الحديثة ونظم المعلومات، وتحقيق الإدارة الإلكترونية في كافة أعمالها ومهامها.
ونوّه بأن الدورات التدريبية المقدمة لمنسوبيها هي الوسيلة المثلى لتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وصقل وتنمية المهارات لدى الشباب المشاركين في موسم الحج، وتجعلهم أكثر احترافية في العمل كل في تخصصه.
وأشار "حلبي" إلى أن زيارة وكيل الوزارة لمقر شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رسالة لفريق العمل بضرورة مضاعفة الجهد والعطاء والتفاني في العمل، لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.
وأشار إلى أن شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا تسخر كافة جهودها وخدماتها وإمكانياتها في مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف بخدمتهم، مهيباً بالجميع مضاعفة الجهد والعطاء والتفاني في العمل لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.
وأوضح أن الشركة وبدعم ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة، عملت وتعمل على تسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والتقنية، لتوفير كافة سبل الراحة والاستقرار للحجاج وتمكينهم من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة، مستعينة في ذلك بالله عز وجل ثم بكوادرها وطاقاتها المؤهلة علميًا وعمليًا في شتى المجالات، ووضع راحة الحاج نصب أعينها من خلال توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها لتمكينه من أداء نسكه بكل يسر وسهولة.