"الغوينم" يقف على استعدادات شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأستراليا

وتناول الاجتماع رصد الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، والعمل على تلافي بعض السلبيات وتكريس الإيجابيات؛ من أجل تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، والتأكيد على أهمية العمل على إعداد برامج للترحيب بالحجاج وحسن استقبالهم وتوديعهم، ومعاملتهم المعاملة التي تعكس القيم العربية والإسلامية الأصيلة في الضيافة من اللحظة التي يصلون فيها إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم؛ ليحملوا معهم أجمل الذكريات عن إنسان هذا البلد.