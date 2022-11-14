"الغذاء والدواء" تحذّر من الإفراط في تناول "الزنجبيل": يسبّب مشكلات صحية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك الزنجبيل الطازج بكمياتٍ كبيرة؛ قد يسبّب بعض المشكلات الصحية، مثل خفقان القلب وحرقة في المعدة.
ونصحت الهيئة بضرورة الحرص على اتباع الكميات اليومية الموصى بها التي تتراوح بين 2 و4 جرامات، كحد أقصى من الزنجبيل الطازج، لافتة إلى أن 250 مللي من الزنجبيل المطحون تعادل جراماً واحداً من الزنجبيل الطازج.
ويستخدم الزنجبيل في الطب البديل لتخفيف أعراض البرد والزكام، وتخفيف حالات الغثيان والدوار، وآلام الدورة الشهرية، واضطرابات الجهاز الهضمي، وتنشيط الدورة الدموية.
وحذّرت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر من أن استخدام الزنجبيل بكميات زائدة على الحد الموصي به يسبّب حرقة في المعدة، والإصابة بالإسهال، وخفض مستوى سكر الدم، وخفقان القلب.
ولفتت إلى أنه يتعارض مع الأدوية المضادة لتخثر الدم، والمضادة لتكسر صفائح الدم، مثل "الوارفارين" و"الأسبرين"، مما قد يحدث نزيفاً في الدم.