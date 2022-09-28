"الحج" تدعو المعتمرين إلى الاستفادة من خدمات "نسك"

وتُمَكن منصة "نسك"، الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكترونيًّا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكل الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًّا على المعتمرين والزوار.