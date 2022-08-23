"زد للمزادات العقارية" تستعد لإقامة مزاد عقاري بمكة المكرمة وجدة

ومزاد البلد 2 إلكترونياً بمكة المكرمة بعدد 8 من العقارات المتنوعة بالمنطقة المركزية وغيرها من المواقع التجارية والسكنية والزراعية، وسيكون المزاد إلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات، بتاريخ: 30/ 8/ 2022م وينتهي: 1/ 9/ 2022م، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).