"زد للمزادات العقارية" تستعد لإقامة مزاد عقاري بمكة المكرمة وجدة

أعلنت شركة زد للمزادات العقارية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عن طرح مزاد "عروس البحر" حضورياً بمحافظة جدة بعدد 20 أصلاً عقارياً متنوعاً ومميزاً، وسيكون المزاد حضورياً بفندق موفنبيك سيتي ستار بطريق المدينة المنورة بتاريخ: 28/ 8/ 2022م الساعة الرابعة عصراً.
ومزاد البلد 2 إلكترونياً بمكة المكرمة بعدد 8 من العقارات المتنوعة بالمنطقة المركزية وغيرها من المواقع التجارية والسكنية والزراعية، وسيكون المزاد إلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات، بتاريخ: 30/ 8/ 2022م وينتهي: 1/ 9/ 2022م، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
وذكر الرئيس التنفيذي بشركة زد للمزادات العقارية الأستاذ ناصر بن عبدالله الناصر عن تفاؤله بنجاح هذين المزادين، وأن الاستثمار في منطقة مكة المكرمة ضمان العائد وطمأنينة المستثمر وخدمة لزوار بيت الله الحرام، مما يعتبر استثماراً عقارياً ناجحاً.
وللمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على حساب شركة زد للمزادات العقارية بـ"تويتر": (zidacutions@).
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