ملك البحرين يؤكد أهمية تجنيب المنطقة تداعيات الصراعات الاقتصادية والاجتماعية

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مدينة الرياض، حيث بيّن أن المواقف والظروف أثبتت أن وحدة الصف لدول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق المشترك والمتواصل هو صمام الأمان وركيزة الاستقرار.