"الشؤون الإسلامية" تدشن هدية خادم الحرمين من التمور لجمهورية بولندا

من جهته، قدّم مفتي الديار البولندية ورئيس الاتحاد الديني الإسلامي الشيخ أحمد توماش، شكره وتقديره للمملكة وقيادتها الرشيدة؛ على اهتمامها ورعايتها لشؤون المسلمين، وحرصها على تقديم الدعم والمساعدات لهم؛ لا سيما خلال شهر رمضان المبارك؛ داعيًا المولى عز وجل أن يُجزِل لها الأجر والمثوبة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.