أمير نجران يرفع التهنئة إلى القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني 92

وقال أمير نجران في تصريح بهذه المناسبة: إننا نعيش هذه الذكرى الغالية وبلادنا تواصل مسيرة التنمية، منذ عهد الإمام المؤسس، ومن جاء بعده من أبنائه البررة رحمهم الله، إلى يومنا هذا، حيث العهد الزاهر، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أعزهما الله؛ إذ في كنفهما تسمو المملكة في العالمية، وتسجل نجاحات متفردة، وتتعاظم قدراتها وإمكاناتها، وتسير واثقة عزيزة بكل أبهة وعظمة وسؤدد وشموخ على طريق رؤية المملكة 2030.